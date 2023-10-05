Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:52

Агент Ковачева рассказал об адаптации игрока в России

Telegram Дзен

Кен Ван Дейк, агент полузащитника «Ахмата» Светослава Ковачева, поделился мыслями об игре футболиста в России.

«Светослав становится лучше и сильнее каждый день, все больше адаптируясь к российской лиге. Он освоился и отлично чувствует себя в России и Грозном. Я ни капли не удивлен такими его выступлениями и прогрессом, поскольку я абсолютно уверен в качествах Ковачева», — приводит «РБ Спорт» слова Ван Дейка.

3 августа стало известно, что «Ахмат» арендовал 25-летнего болгарина из «Арды».

В текущем сезоне Ковачев провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
0
Читайте также
Баскетболист Писклов рассказал, за что ему могли разбить наградную олимпийскую иномарку
Сорокин — в первой десятке, Овечкин продолжает падение. Рейтинг 50 лучших хоккеистов НХЛ
В Тюмени школьники перевозили в авто тело застреленного мужчины
Аксенов сообщил об обнаружении в Крыму тела украинского диверсанта
На 76-м году жизни умерла народная артистка России Наталия Королева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук прогнозирует, что Россию вернут в еврокубки через 2-3 года

КДК РФС оштрафовал Карпина на 30 тысяч рублей после матча с «Уралом»