Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Агент Кучаева: «Главная оценка его выступления — Константин выходит в стартовом составе»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в разговоре с «СЭ» оценил выступление игрока в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Главная оценка его выступления — Константин выходит в стартовом составе. Как сказал главный тренер ЦСКА, Константин заслужил это своей работой и показанной игрой в этих матчах. Доволен ли Кучаев игровым временем, которое он получил в матче? Каждый амбициозный футболист хочет получать как можно больше времени. Константин удовлетворен формой, в которой он находится и той игрой, которую он старался показать в дерби с «Динамо». Но еще раз повторюсь, что он способен играть гораздо сильнее», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел семь матчей в чемпионате России, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду установил великое достижение, но все равно не станет основным в «МЮ». Что будет дальше с его карьерой?
«Сильный состав? Мы что — Мбаппе купили?» Слуцкий вырывает победу в Хабаровске. «Алания» — единоличный лидер
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Junge Welt узнал о желании Запада разорить Россию
КГБ Белоруссии ожидает переломного момента в спецоперации зимой
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Актер Баринов: «Локомотив» должен позвать Семина и выслушать его условия»

Защитник «Химок» Идову не понимает, почему его отстранили от тренировок