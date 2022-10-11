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Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева в разговоре с «СЭ» оценил выступление игрока в матче 12-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
«Главная оценка его выступления — Константин выходит в стартовом составе. Как сказал главный тренер ЦСКА, Константин заслужил это своей работой и показанной игрой в этих матчах. Доволен ли Кучаев игровым временем, которое он получил в матче? Каждый амбициозный футболист хочет получать как можно больше времени. Константин удовлетворен формой, в которой он находится и той игрой, которую он старался показать в дерби с «Динамо». Но еще раз повторюсь, что он способен играть гораздо сильнее», — сказал Клюев «СЭ».
В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провел семь матчей в чемпионате России, забил два мяча и сделал две результативные передачи. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
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