Актер Баринов: «Локомотив» должен позвать Семина и выслушать его условия»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался за назначение Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

«Они должны позвать Семина и выслушать его условия. Тогда из этого что-то выйдет. Он в хорошей форме, он не выходил из футбола. Следит за мировым и нашим футболом. Так что, думаю, надо его попросить, чтобы он взял свих ребят и подготовил из них хороших тренеров. Талалаев и Юран — хорошие ребята, но они не имеют никакого отношения к «Локомотиву». Это клуб со своими традициями, правилами, законами и семьей. Пока еще есть время, надо возвращать Семина», — сказал Баринов «СЭ».

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.