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Сегодня, 11:57

Актер Баринов: «Локомотив» должен позвать Семина и выслушать его условия»

Акер Баринов считает, что «Локомотив» должен позвать Семина на пост главного тренера
Дмитрий Барулев

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» высказался за назначение Юрия Семина на пост главного тренера железнодорожников.

«Они должны позвать Семина и выслушать его условия. Тогда из этого что-то выйдет. Он в хорошей форме, он не выходил из футбола. Следит за мировым и нашим футболом. Так что, думаю, надо его попросить, чтобы он взял свих ребят и подготовил из них хороших тренеров. Талалаев и Юран — хорошие ребята, но они не имеют никакого отношения к «Локомотиву». Это клуб со своими традициями, правилами, законами и семьей. Пока еще есть время, надо возвращать Семина», — сказал Баринов «СЭ».

По информации СМИ, в список кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» входят Андрей Талалаев, Сергей Юран, Вадим Евсеев, Юрий Семин и Михаил Галактионов.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице после 12 туров.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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24%

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ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
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Ф1(1.5)

22%

1.84

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1.72
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Юрий Семин
3
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