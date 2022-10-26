Агент Кучаева рассказал, когда игрок вернется в состав ЦСКА

Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев в комментарии «СЭ» рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле.

«Надеемся, что Константин будет готов к матчу против «Локомотива». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 на счету Кучаева 3 гола и 3 голевые передачи в 10 матчах за армейцев. 24-летний россиянин пропустил 3 последних игры ЦСКА из-за проблем со здоровьем.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках 15-го тура РПЛ в субботу, 29 октября.