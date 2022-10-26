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Сегодня, 15:22

Агент Кучаева рассказал, когда игрок вернется в состав ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев в комментарии «СЭ» рассказал, когда футболист сможет вернуться на поле.

«Надеемся, что Константин будет готов к матчу против «Локомотива». Отсутствие игрока не связано с травмой, оно связано с плохим самочувствием игрока», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2022/23 на счету Кучаева 3 гола и 3 голевые передачи в 10 матчах за армейцев. 24-летний россиянин пропустил 3 последних игры ЦСКА из-за проблем со здоровьем.

ЦСКА сыграет против «Локомотива» в рамках 15-го тура РПЛ в субботу, 29 октября.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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