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Сегодня, 11:14

Агент Кухты заявил, что рано говорить о возвращении футболиста в «Локомотив»

Алина Савинова
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Агент Милан Мартинович ответил на вопрос, вернется ли этим летом нападающий Ян Кухта в «Локомотив».

«Вернется ли Кухта в Россию? Пока слишком рано о чем-то говорить», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В июле 2022 года Кухта перешел в годичную аренду в пражскую «Спарту».

В текущем сезоне 26-летний чешский форвард провел в составе «Спарты» 19 матчей во всех турнирах, отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kuhty-vozvrashhenie-v-lokomotiv-poka-slishkom-rano-chto-to-govorit/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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