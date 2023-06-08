Агент Квеквескири рассказал о перспективах футболиста в «Факеле»

Представитель полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири Дмитрий Кигинько рассказал о перспективах грузинского футболиста в команде из Воронежа.

«Ираклий вчера в качестве капитана команды выиграл для «Факела» первый стыковой матч. Футболист прикладывает все усилия, чтобы клуб остался в премьер-лиге, а он остался вместе с командой. В целом имеется такая договоренность, дальше будет видно. Еще один ответный матч, и мы будем обсуждать будущее Квеквескири в «Факеле», — приводит слова Кигинько Sport24.

В первом матче за право выступать в РПЛ «Факел» одержал победу над «Енисеем» (1:0). Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.