Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:18

Агент Квеквескири рассказал о перспективах футболиста в «Факеле»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири Дмитрий Кигинько рассказал о перспективах грузинского футболиста в команде из Воронежа.

«Ираклий вчера в качестве капитана команды выиграл для «Факела» первый стыковой матч. Футболист прикладывает все усилия, чтобы клуб остался в премьер-лиге, а он остался вместе с командой. В целом имеется такая договоренность, дальше будет видно. Еще один ответный матч, и мы будем обсуждать будущее Квеквескири в «Факеле», — приводит слова Кигинько Sport24.

В первом матче за право выступать в РПЛ «Факел» одержал победу над «Енисеем» (1:0). Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-08-predstavitel-kvekveskiri-irakliy-prikladyvayet-vse-usiliya-chtoby-ostatsya-v-fakele
Футбол
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» оштрафован на 110 тысяч рублей за два последних матча сезона

В «Аяксе» назвали слухами информацию об интересе клуба к Сперцяну