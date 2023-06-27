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Сегодня, 11:27

Агент Макарчука не исключила интереса к футболисту со стороны «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Артема Макарчука Марьяна Кашчелан в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о возможном возобновлении интереса «Спартака» к футболисту после травмы Томаша Тавареша. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Артем — хороший футболист. Как и везде в мире, хороших игроков хотят сильные клубы. Но на данный момент он игрок и футболист «Сочи». Его будущее зависит от руководства клуба», — сказала Кашчелан «СЭ».

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш получил травму в расположении сборной Португалии U21. У игрока было диагностировано повреждение крестообразной связки колена

В прошедшем сезоне 27-летний Макарчук сыграл в 29 матчах за «Сочи», забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Артем Макарчук
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