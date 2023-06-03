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Сегодня, 16:20

Агент Малкома и Клаудиньо рассказал об интересе команд из Европы к игрокам

Артем Бухаев
Корреспондент
Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Агент Луис Гарсия, представляющий интересы бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, рассказал «СЭ» об интересе команд топ-5 чемпионатов к игрокам.

«К Малкому и Клаудиньо сохраняется интерес из команд топ-5 чемпионатов. Ко мне обращаются, интересуются. В клуб не обращаются. Только если я не знаю об этих контактах с «Зенитом», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 26 голов и сделал 9 результативных передач в 33 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего форварда в 27 миллионов евро.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года, в нынешнем сезоне у него 5 голов и 12 результативных передач в 30 играх во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.

Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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