Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста

Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил Машаду «РБ Спорт».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.