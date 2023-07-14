Агент Марио Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у футболиста

Сегодня, 15:07
Сегодня, 14 июля, в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.
«Информация про лишний вес — фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», — заявил Машаду «РБ Спорт».
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.
По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».