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4 сентября, 13:15

Агент Норманна: «Переход в «Динамо» еще не решен»

Микеле Антонов
Матиас Норманн (слева).

Агент норвежского полузащитника Матиаса Норманна, Имад Эль Хаммичи, в разговоре с «СЭ» отреагировал на фото игрока в футболке «Динамо», предположительно в компании врача.

—Сегодня мы увидели фото, где Норманн стоит с врачом в футболке «Динамо». Переход состоится?

—Нет, еще ничего не решено. Этот человек мог отфотошопить фотографию.

3 сентября «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

«Динамо» набрало 16 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице. «Урал» остается на последней строчке, набрав за восемь матчей лишь 1 очко.

Матиас Норманн
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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