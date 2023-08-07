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РПЛ

Сегодня, 09:04

Агент новичка «Краснодара» Оласы заявил, что игрок не боялся перехода в РПЛ: «Россия — прекрасная страна»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент новичка «Краснодара» Лукаса Оласы, Пабло Риверо рассказал «СЭ», что защитник не испытывал опасений при переходе из «Вальядолида» в российский клуб.

«Нет, конечно, мы не боялись переезда в РПЛ, Россия — такая же прекрасная страна, как и все остальные», — сказал Риверо «СЭ».

Оласа выступал за «Вальядолид» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча, отметившись одной результативной передачей. Также на счету защитника 1 матч за сборную Уругвая.

29-летний футболист подписал контракт с «Краснодаром» по схеме «2+1».

РПЛ
ФК Вальядолид
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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