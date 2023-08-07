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РПЛ

Сегодня, 09:05

Агент Барриоса считает, что КДК отменит прямую красную карточку, полученную игроком в матче с «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо в комментарии для «СЭ» отреагировал на удаление игрока в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

«Это могла быть не красная, а желтая карточка. Думаю, что КДК РФС отменит удаление, это возможно», — сказал Поссо «СЭ».

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

Вильмар Барриос
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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