Агент Опоку сообщил о переговорах с «Динамо» по трансферу защитника сборной Ганы

Секу Траоре, агент защитника «Амьена» Николаса Опоку, рассказал корреспонденту «СЭ» детали переговоров с «Динамо» о возможном трансфере.

«Динамо» проявляет интерес к Опоку. Мы разговариваем. Пока все на начальной стадии. Опоку не смотрит на политическую ситуацию. Он усердно работает, чтобы наслаждаться футболом в новом клубе. Если команды договорятся насчет трансферной стоимости, все будет хорошо. Могу сказать, что «Динамо» заинтересовано в трансфере", — сказал Траоре «СЭ».

Ранее, 28 июня, о возможности перехода защитника в «Динамо» сообщил Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего Опоку в 1,2 миллиона евро. В прошлом сезоне футболист провел 35 матчей за «Амьен» в лиге 2 и сделал одну результативную передачу. На счету Опоку 13 игр и один гол за сборную Ганы.