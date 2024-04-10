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Сегодня, 16:12

Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: «Они оба звезды»

Зарина Халимхонова
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, в разговоре с «СЭ» оценил сравнение своего клиента с ранее игравшим в петербургской команде Малкомом.

«Педро — новый Малком в «Зените»? Педро, несомненно, великий игрок. Он все еще очень молод и будет сильно развиваться. Малком уже игрок, у которого уже есть опыт. Без сомнения, они оба звезды», — сказал Гарсия «СЭ».

Педро перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Коринтианса». Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей, в которых забил три гола.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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