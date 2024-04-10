Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:23

В Госдуме считают, что Чеферин хочет допустить Россию до международных соревнований

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента УЕФА Александера Чеферина, заявившего, что у него не было другого выхода, кроме как отстранить Россию от официальных международных соревнований.

«У него, вероятно, не было выхода, потому что его поставили в такую ситуацию. Мы видели, что он реально хотел [допустить Россию до международных соревнований]. Мы видели, что УЕФА находится в диалоге с РФС и с Министерством спорта. У нас были и остаются надежды на то, что в футболе нас допустят гораздо быстрее, чем в других видах спорта. Я считаю, что к России отношение предвзятое. Нас пытаются всеми путями наказать санкционным давлением, в том числе через спорт. Я думаю, что СВО здесь ни при чем. Банальный пример — это конфликт Израиля с Палестиной. Ситуация похожа, но отношения и санкции разные», — сказал Свищев «СЭ».

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО. Тогда же исполком УЕФА принял решение допустить молодежные национальные команды России к соревнованиям под эгидой организации, но позже из-за недовольства многих европейских стран федерация отказалась от своих намерений.

Футбол
Александер Чеферин
Дмитрий Свищев
16
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
В «Барселоне» пытаются убедить Хави остаться в команде
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Валуев назвал лицемерием слова Чеферина об отстранении России
«Кокорин и Мамаев нанесли больший ущерб имиджу российского футбола, чем Промес». Интервью вице-президента РФС
Вице-президент РФС — о возможном переходе в Азию: «Надо понимать: дорога это или тупик»
Вице-президент РФС сомневается, что УЕФА допустит юношеские сборные России к турнирам в 2024 году
Вице-президент РФС — о позиции УЕФА по Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»
Экс-футболист сборной Португалии — об отстранении России: «Мы не должны закрывать футбол ни для кого»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Гарсия — о сравнении Педро с Малкомом: «Они оба звезды»

Камоцци считает, что стиль игры Сарри не подходит «Спартаку»