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Сегодня, 14:23

Агент Пека заявил, что переход футболиста в «Краснодар» невозможен

Алина Савинова
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Агент Карлос Лейте рассказал, что вингер «Васку да Гама» Габриэл Пека не перейдет в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что в 22-летнем игроке заинтересованы две российские команды — «Зенит» и «Краснодар».

«Переход Габриэла Пека в «Краснодар» невозможен», — приводит «РБ Спорт» слова Лейте.

В прошлом сезоне Пек провел 50 матчей за «Васку да Гама», в которых отметился 14 голами и 5 результативными передачами.

По итогам 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков. «Зенит» с 36 очками расположился на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-peka-perehod-v-krasnodar-nevozmozhen/
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