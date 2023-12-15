ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по делу о трансфере Шомуродова

Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворила иск «Ростова» по выплатам от «Ромы» за трансфер нападающего Элдора Шомуродова, сообщает пресс-служба ростовчан.

«Ростов» в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу «Рома» в связи с переходом нападающего Элдора Шомуродова. «Ростов» не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из «Дженоа». Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — сказано в заявлении.

Шомуродов выступал за «Ростов» с июля 2017 по октябрь 2020 года, после чего перешел в «Дженоа». В августе 2021 года форвард стал футболистом «Ромы», вместе с которой выиграл Лигу конференций (2021/22) и вышел в финал Лиги Европы (2022/23).

С 2023 года узбекский нападающий выступает за «Кальяри» на правах аренды. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 11 матчей в серии А, в которых отметился 2 голевыми передачами.