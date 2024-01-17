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Сегодня, 23:14

Агент Сафонов: «Зенит» мог найти компромисс, чтобы Круговой остаток сезона не бегал по кругу»

Алина Савинова
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Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мыслями о переходе защитника Данила Кругового в ЦСКА по окончании контракта с «Зенитом».

«Круговой — игрок хороший. Если допустили продажу, значит, взвесили все за и против. Уверен, могли бы улучшать условия, но, видимо, не договорились по каким-то условиям, и парень решил перейти в ЦСКА», — приводит Metaratings.ru слова Сафонова.

Также он высказался о том, что остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2».

«Это реакция на то, что ЦСКА забирает его из «Зенита». Но это все равно ваш футболист до конца сезона, и, чтобы он не бегал по кругу, могли найти компромисс и что-то выручить за его продажу в ЦСКА уже сейчас. Это, наверное, был бы идеальный вариант, а так — все зависит от работы спортивных директоров клубов», — добавил агент.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/safonov-zenit-mog-naiti-kompromiss-chtoby-krugovoi-ostatok-sezona-ne-begal-po-krugu-324971/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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