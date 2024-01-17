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Сегодня, 23:21

Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью, который последнее время идет вниз? Его во всех командах увольняют»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что думает о предложении экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова нанять Жозе Моуринью в «Спартак».

«Шансы Моуринью приехать в РПЛ? Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки. Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трех названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или еще что-нибудь», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-zachem-spartaku-mourinyu-kotoryi-poslednee-vremya-idyot-vniz-324921/
Александр Мостовой
Владимир Быстров
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Жозе Моуринью
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