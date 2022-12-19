Агент Сафонов: «Зениту» нет смысла продлевать контракт с Ловреном»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное продление контракта хорватского защитника Деяна Ловрена с «Зенитом».

— Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Ловреном?

— Думаю, что уже и смысла нет, он свое доигрывает. Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках, — цитирует «Спорт День за Днем» Сафонова.

— Последние события, связанные с российским футболом, могут повлиять на решение «Зенита»?

— Слава богу, что чемпионат мира обошелся без политики. С финансами «Зенита» особо не купишь игроков. Говорят: «Смотрите, как команды играют на чемпионате мира, мяч не теряют». Так там на поле 2 миллиарда евро играют. Это общая трансферная стоимость 22 игроков, которые выходили на поле. Мы не играем в Лиге чемпионов, не играем где-то, а смысл сейчас кого-то подписывать? С точки зрения прогресса я думаю, что желательно «Зениту» брать более молодого, чтобы была какая-то логика. Если сравнивать Ловрена с Алипом, то Ловрен на голову сильнее. Алип — десятая часть от Ловрена.

Сборная Хорватии, за которую выступает Ловрен, завоевала бронзовые медали на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Соглашение 33-летнего хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.