Агент Сафонов считает, что «Зенит» не заметит потери Мантуана и Ивана

Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход бразильцев Ивана и Густаво Мантуана из «Зенита».

«Зенит» не заметит потери этих бойцов. Ивана уж тем более. Там и Кержаков, и Одоевский. Я думаю, что вратарь редко вообще должен быть иностранцем. Или он должен быть как Де Хеа тогда. Зачем второй вратарь иностранец клубу? Он бы никогда в «Зенит» не попал, если бы Алберто не уехал. Постоянно какой-то пасьянс у них там в клубе. Хорошо, что 50 процентов хоть на него сохранят. Не нужно брать иностранцев вторым номером", — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Мантуан в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит» и забил 3 гола. На счету Ивана 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.