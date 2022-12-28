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Сегодня, 15:18

Агент Сафонов считает, что «Зенит» не заметит потери Мантуана и Ивана

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход бразильцев Ивана и Густаво Мантуана из «Зенита».

«Зенит» не заметит потери этих бойцов. Ивана уж тем более. Там и Кержаков, и Одоевский. Я думаю, что вратарь редко вообще должен быть иностранцем. Или он должен быть как Де Хеа тогда. Зачем второй вратарь иностранец клубу? Он бы никогда в «Зенит» не попал, если бы Алберто не уехал. Постоянно какой-то пасьянс у них там в клубе. Хорошо, что 50 процентов хоть на него сохранят. Не нужно брать иностранцев вторым номером", — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Мантуан в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит» и забил 3 гола. На счету Ивана 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/safonov-ivan-nikogda-by-ne-popal-v-zenit-esli-by-ne-alberto
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Густаво Мантуан
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