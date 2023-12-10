Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:14

Агент Щербицкого заявил, что решение по будущему голкипера в «Урале» пока не принято

Алина Савинова
Telegram Дзен

Евгений Гайдук, агент вратаря «Урала» Дениса Щербицкого, ответил на вопрос, останется ли футболист в Екатеринбурге на вторую часть сезона.

«Проблемы связаны с тем, что у него была травма. Будущее есть смысл обсуждать ближе к концу декабря, пока окончательное решение не принято», — приводит «РБ Спорт» слова Гайдука.

Щербицкий перешел в «Урал» летом этого года. Однако он не провел ни одного матча за екатеринбургскую команду, поскольку восстанавливался от травмы плеча.

Соглашение 27-летнего белорусского вратаря с «Уралом» рассчитано до конца нынешнего года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shherbitskogo-reshenie-po-budushhemu-v-urale-ne-prinyato/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
0
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сергей Юран: «Я уже кричу, что нужно вернуться на систему «весна-осень»

«Факел» — «Динамо»: странный пенальти в Воронеже. Бальбуэна не ударил Менделя рукой