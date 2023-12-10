«Факел» — «Динамо»: странный пенальти в Воронеже. Бальбуэна не ударил Менделя рукой

На 78-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:1) судья Рафаэль Шафеев самостоятельно назначил 11-метровый удар, определив, что Фабиан Бальбуэна нарушил правила в борьбе с Андреем Менделем.

«Факел» — «Динамо». Фото Скриншот трансляции

Решение арбитра выглядит странным и спорным: динамовец не ударил соперника рукой, не отмахнулся ему в лицо. Мендель держал соперника руками — Бальбуэна попытался освободиться и случайно пихнул воронежца в голову. Игрок «Факела» явно усилил последствия контакта.

«Факел» — «Динамо». Фото Скриншот трансляции

Вокруг этого пенальти наверняка будут споры, «Динамо» может обратиться с жалобой в ЭСК. Но, хотя 11-метровый выглядит очень «легковесным» на фоне заявлений о более высокой планке разрешимых единоборств в сезоне-2023/24, и этот вердикт рефери комиссия может поддержать, как нередко случалось в этом году.