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Судейство

Сегодня, 16:18

«Факел» — «Динамо»: странный пенальти в Воронеже. Бальбуэна не ударил Менделя рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
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На 78-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:1) судья Рафаэль Шафеев самостоятельно назначил 11-метровый удар, определив, что Фабиан Бальбуэна нарушил правила в борьбе с Андреем Менделем.

«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции

Решение арбитра выглядит странным и спорным: динамовец не ударил соперника рукой, не отмахнулся ему в лицо. Мендель держал соперника руками — Бальбуэна попытался освободиться и случайно пихнул воронежца в голову. Игрок «Факела» явно усилил последствия контакта.

«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции

Вокруг этого пенальти наверняка будут споры, «Динамо» может обратиться с жалобой в ЭСК. Но, хотя 11-метровый выглядит очень «легковесным» на фоне заявлений о более высокой планке разрешимых единоборств в сезоне-2023/24, и этот вердикт рефери комиссия может поддержать, как нередко случалось в этом году.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Рафаэль Шафеев
20
12
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