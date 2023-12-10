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Сегодня, 16:13

Сергей Юран: «Я уже кричу, что нужно вернуться на систему «весна-осень»

Сергей Юран эмоционально призвал РПЛ перейти на систему «весна-осень»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал зимний футбол «кощунством» и заявил, что РПЛ нужно вернуться на систему «весна-осень».

«Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка — ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы... — приводит «РБ Спорт» слова Юрана. — Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была, как в Европе? Куда мы лезем...»

На систему «осень-весна» российский футбол перешел в сезоне-2011/2012, команды в РПЛ провели 44 тура.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Сергей Юран
РПЛ
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