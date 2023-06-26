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Селюк о несостоявшемся переходе Кулибали в «Кубань»: «Наполи» предложил ему 4 миллиона евро, в Краснодаре таких денег не было"

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк вспомнил о том, как бывший защитник «Наполи» и «Челси» Калиду Кулибали мог перейти в «Кубань».

«Возможный переход Кулибали в «Кубань» в 2012 году? Да, было дело, но сейчас уже нет смысла это вспоминать. Лучше расскажу, что в «Наполи», когда там был Бенитес, его рекомендовал мой бывший футболист, который в это время играл в «Генке» — Дани Фернандес. Именно он Бенитесу про Кулибали рассказал. Понятно, что «Наполи» лучше, чем «Кубань». Но в тот момент, конечно, можно было его брать и в Краснодар. «Наполи» ему предложил, по-моему, 4 миллиона евро. «Кубань» таких денег не платила. Один раз в качестве исключения отдала за Траоре 4,5 миллиона евро, но сразу его перепродали за 18 миллионов евро», — приводит Legalbet слова Селюка.

В воскресенье, 25 июня Кулибали перешел из «Челси» в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Источник: https://legalbet.ru/news/15553461/
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