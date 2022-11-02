Агент Сергей Новиков оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне.

— Сычевой — это всерьез и надолго или всего лишь бомбардир-вспышка?

— Думаю, одним ярким сезоном в РПЛ Владимир точно не ограничится. Я давно дружу с его агентом Виктором Панченко, и он в очередной раз доказал, как у него наметан глаз в футболе. Просто какая-то сумасшедшая интуиция и прозорливость. Если помните, Панченко-старший в свое время привозил в ЦСКА Вагнера Лава, Жиркова нашел. Сын у него, Кирилл, — голеадор. Панченко открыл Сычевого, предложил его «Оренбургу». Все стороны довольны. Личка верит в этого форварда, видит у него серьезные перспективы.

— Справедливы ли были претензии Сычевого к Марину, который, по мнению Владимира, украл у него гол в матче с «Факелом»?

— С одной стороны, здорово, что Сычевой жаден до голов. Таким и должен быть форвард. Однако у Марина были доли секунды для принятия решения. В итоге забил, увеличил счет. Значит, поступил правильно.