Агент Скворцова прокомментировал переход игрока в «Химки»

Футбольный агент Дмитрий Селюк подтверди, что защитник Лев Скворцов подписал контракт с «Химками» на полтора года.

«Контракт с «Химками» подписан, срок — полтора года, — заявил Селюк «РБ Спорт». — Молодой, перспективный парень, профессионал. За два сбора убедил всех, что он лучше тех, кто выступал на его позиции ранее.

«Химки» официально оформили трудовые отношения с 22-летним фланговым защитником «Турана» Львом Скворцовым. Соглашение с казахстанским футболистом заключено на полтора года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.