Агент Скворцова прокомментировал переход игрока в «Химки»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк подтверди, что защитник Лев Скворцов подписал контракт с «Химками» на полтора года.
«Контракт с «Химками» подписан, срок — полтора года, — заявил Селюк «РБ Спорт». — Молодой, перспективный парень, профессионал. За два сбора убедил всех, что он лучше тех, кто выступал на его позиции ранее.
«Химки» официально оформили трудовые отношения с 22-летним фланговым защитником «Турана» Львом Скворцовым. Соглашение с казахстанским футболистом заключено на полтора года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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