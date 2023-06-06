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Сегодня, 18:40

Агент Соу заявил, что переговоры с «Ростовом» не начинались

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что с будущим Али Соу пока нет определенности.

«Переговорный процесс между «Анкарагюджю» и «Ростовым» не начинался. Также и про интерес «Трабзонспора» слышу в первый раз, со мной никто из клуба не связывался. В данный момент по Али нет конкретных предложений. Мы ждем и смотрим, что будет происходить дальше», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В турецких СМИ появилась информация о том, что «Анкарагюджю» собирается начать переговоры с «Ростовом» по 28-летнему нападающему Али Соу, который выступает за турецкий клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. В то же время появились слухи об интересе к нему со стороны «Трабзонспора».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 36 матчей в составе «Анкарагюджю», забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,7 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-peregovory-s-rostovom-ne-nachinalis-interesa-ot-trabzonspora-net/
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