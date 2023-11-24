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Сегодня, 12:26

Агент Сперцяна высказалась о будущем футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», — приводит слова Пимента «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России-2023/24 сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-pimenta-spertsyan-v-yuventus-my-ne-kommentiruem-sluhi/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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