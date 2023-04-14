Агент Сутормина высказался о возможном уходе полузащитника из «Зенита» по окончании сезона

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о будущем футболиста в петербургском клубе.

«У Леши действующий контракт с «Зенитом». Все мысли у него сейчас об окончании сезона, как удачно провести все оставшиеся игры чемпионата. Дальше будем смотреть. Покинет клуб? Я вам ответил, больше добавить нечего», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Сутормин подписал новый контракт с «Зенитом» в апреле 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей за питерский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.