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Сегодня, 12:33

Агент Сутормина высказался о возможном уходе полузащитника из «Зенита» по окончании сезона

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался о будущем футболиста в петербургском клубе.

«У Леши действующий контракт с «Зенитом». Все мысли у него сейчас об окончании сезона, как удачно провести все оставшиеся игры чемпионата. Дальше будем смотреть. Покинет клуб? Я вам ответил, больше добавить нечего», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Сутормин подписал новый контракт с «Зенитом» в апреле 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей за питерский клуб во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-sutormina-vyskazalsya-o-vozmozhnom-ukhode-khavbeka-iz-zenita-po-okonchanii-sezona-243208/
Алексей Сутормин
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