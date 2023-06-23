Агент Сутормина заявил, что футболист прибыл на сбор «Зенита» и начинает подготовку к сезону

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о ситуации с возможным переходом футболиста в «Рубин».

«Алексей прибыл на сбор «Зенита» и начинает подготовку к сезону, больше пока нечего добавить. Про переговоры с «Рубином» — вопрос к руководителям клубов. Пока без комментариев», — приводи слова Клюева Sport24.

29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.