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Сегодня, 18:37

Агент Сутормина заявил, что футболист прибыл на сбор «Зенита» и начинает подготовку к сезону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказал о ситуации с возможным переходом футболиста в «Рубин».

«Алексей прибыл на сбор «Зенита» и начинает подготовку к сезону, больше пока нечего добавить. Про переговоры с «Рубином» — вопрос к руководителям клубов. Пока без комментариев», — приводи слова Клюева Sport24.

29-летний футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-23-agent-sutormina-aleksey-pribyl-na-sbor-zenita-i-nachinayet-podgotovku-k-sezonu-bolshe-poka-nechego-dobavit
Алексей Сутормин
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ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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