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Сегодня, 18:49

«Пари НН» объявил об уходе нападающего Янсане

Мария Гусева
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«Пари НН» в Telegram-канале сообщил, что нападающий Момо Янсане покидает клуб.

25-летний гвинейский форвард дважды был в аренде в нижегородском клубе: с января по июнь 2021 года и в сезоне-2022/23. За это время Янсане провел 37 матчей, забив 6 голов.

«Пари Нижний Новгород» благодарит Момо Янсане за время, проведенное в составе команды. Желаем успешной карьеры!" - говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 нападающий провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://t.me/fcnn52/7492
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ФК Нижний Новгород
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