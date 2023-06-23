«Пари НН» объявил об уходе нападающего Янсане

«Пари НН» в Telegram-канале сообщил, что нападающий Момо Янсане покидает клуб.

25-летний гвинейский форвард дважды был в аренде в нижегородском клубе: с января по июнь 2021 года и в сезоне-2022/23. За это время Янсане провел 37 матчей, забив 6 голов.

«Пари Нижний Новгород» благодарит Момо Янсане за время, проведенное в составе команды. Желаем успешной карьеры!" - говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 нападающий провел 16 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.