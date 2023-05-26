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Сегодня, 15:46

Агент Талаев высказался о будущем нападающего «Торпедо» Стефановича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента — 26-летнего российского нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, который пополнил состав команды зимой.

«Сезон не закончился еще, два матча надо сыграть. Илья думает о том, как выиграть предстоящие игры, а не как куда-то перейти. Есть варианты? До конца сезона не готовы рассматривать и обсуждать что-то», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Стефанович провел за «Торпедо» 12 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-vyskazalsya-o-budushem-napadayushego-torpedo-stefanovicha-254058/
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