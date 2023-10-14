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Сегодня, 11:55

Агент Тикнизяна — об интересе «Лацио»: «Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении»

Микеле Антонов
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, Александр Клюев, в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что скауты «Лацио» просматривали игрока на матче сборной Армении против Латвии (0:2).

«Многие скауты присутствуют на матчах сборной Армении. Что касается Наира, как будет более конкретная информация, так и поговорим на эту тему», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что скауты клубов ведущих европейских чемпионатов просматривали футболистов РПЛ и сборной Армении Эдуарда Сперцяна и Наира Тикнизяна в ходе отборочного матча Евро-2024 с Латвией (0:2), который состоялся в четверг, 12 октября, в Риге.

В сезоне РПЛ-2023/24 24-летний футболист провел 10 матчей за «Локомотив», забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Лацио
ФК Локомотив (Москва)
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