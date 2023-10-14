Агент Карпукаса выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Динамо»

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Агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса Александр Клюев в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.
«Восстановление идет по плану. Надеемся, что Артем примет участие в матче с «Динамо», — сказал Клюев «СЭ».
Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что по согласованию с «Локомотивом» по медицинским причинам было решено не вызывать Карпукаса на текущий сбор национальной команды.
«Локомотив» сыграет с «Динамо» 21 октября в матче 12-го тура РПЛ на «РЖД Арене».