Агент Карпукаса выразил надежду, что полузащитник сыграет против «Динамо»

Агент полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса Александр Клюев в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии здоровья игрока.

«Восстановление идет по плану. Надеемся, что Артем примет участие в матче с «Динамо», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что по согласованию с «Локомотивом» по медицинским причинам было решено не вызывать Карпукаса на текущий сбор национальной команды.

«Локомотив» сыграет с «Динамо» 21 октября в матче 12-го тура РПЛ на «РЖД Арене».