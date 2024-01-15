Агент Тодоровича сообщил, что новых предложений от «Ахмата» Дарко не получал

Агент Трифун Миличевич, представляющий интересы защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал о переговорах с руководством грозненской команды по новому соглашению с его подопечным.

«Нового предложения от «Ахмата» мы пока не получали, через несколько дней уезжаем в Турцию для переговоров со спортивным директором клуба. Дарко — лучший игрок «Ахмата» за последний год, мы готовы поговорить с клубом и, конечно же, заключить соглашение, которое удовлетворит нашего футболиста», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что «Ахмат» предложил игроку новое трехлетнее соглашение, однако Дарко хотел бы увеличения зарплаты. Контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне 26-летний защитник провел за грозненскую команду 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.