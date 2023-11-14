Агент Тормены считает, что футболист проводит сильный сезон

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, оценил выступление футболиста в первом круге РПЛ.

«Тормена показывает сильный футбол, он доволен, прежде всего, игрой всей команды. Думаю, он один из лучших центральных защитников РПЛ. Мы все очень рады за него», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

27-летний Тормена провел 9 матчей в текущем сезоне чемпионата России.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. 26 ноября «быки» сыграют против «Урала».