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Сегодня, 15:20

Агент Тормены: «Витор чувствует себя хорошо. Он готовится к игре с «Оренбургом»

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Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий игрока «Краснодара» Витора Тормену, рассказал о восстановлении своего клиента.

«Витор хорошо себя чувствует, нет никаких проблем. Он готов сыграть против «Оренбурга», — сказал агент «РБ Спорт».

С «Оренбургом» «Краснодар» сыграет 3 декабря. Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — 16.30 (мск).

Бразильский защитник получил повреждение в игре 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3) 26 ноября. Футболист столкнулся с вратарем команды Матвеем Сафоновым.

В сезоне-2023/24 игрок сыграл 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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