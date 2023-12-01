Агент Тормены: «Витор чувствует себя хорошо. Он готовится к игре с «Оренбургом»

Сегодня, 15:20
Футбольный агент Рафаэль Норманд, представляющий игрока «Краснодара» Витора Тормену, рассказал о восстановлении своего клиента.
«Витор хорошо себя чувствует, нет никаких проблем. Он готов сыграть против «Оренбурга», — сказал агент «РБ Спорт».
С «Оренбургом» «Краснодар» сыграет 3 декабря. Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — 16.30 (мск).
Бразильский защитник получил повреждение в игре 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3) 26 ноября. Футболист столкнулся с вратарем команды Матвеем Сафоновым.
В сезоне-2023/24 игрок сыграл 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.