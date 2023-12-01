Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:16

Кобелев назвал хорошей новость о возможном продлении контракта Тюкавина с «Динамо»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» до 2028 года. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Для всех динамовцев это хорошая новость. Это говорит о том, что «Динамо» не думает распродавать своих игроков. Они собираются выстраивать команду в долгую. Что же касается самого Константина, то за форварда говорят его мячи, которые Тюкавин регулярно забивает и отдает голевые передачи. Сейчас он находится в хорошем физическом и эмоциальном состоянии, и отлично выполняет свой функционал», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 8 миллионов евро.

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Обсудить
Читайте также
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Байден заявил о наличии у него кода, способного «взорвать мир»
У иностранных компаний изъяли право на управление аэропортом Пулково
Захарова прокомментировала слова Бербок о Лаврове
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В новом контракте Тюкавина с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов

Агент Тормены: «Витор чувствует себя хорошо. Он готовится к игре с «Оренбургом»