Агент Тюкавина заявил, что найдет своему клиенту новый клуб, если он будет не нужен «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.

«К нему меньше всех вопросов, он всегда выходит, старается. У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны — найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то, говорить — оставьте нас», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Контракт 20-летнего форварда с «Динамо» истекает летом следующего года. В текущем сезоне Тюкавин сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 7 голевых передач.