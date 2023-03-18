Агент Вагнера заявил, что ЦСКА приглашал футболиста на матч с 2DROTS

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава рассказал о том, что армейцы приглашали бразильца на товарищеский матч против 2DROTS.

«Даниэль Карвальо приедет в Россию и сыграет за ЦСКА в товарищеском матче? Знаю, потому что ЦСКА приглашал и Вагнера Лава в Москву, но, к сожалению, он не сможет, потому что у него есть обязательства перед «Спорт Ресифе». Скажу честно, он очень хотел бы присутствовать и повидаться со старыми друзьями», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Матч ЦСКА против 2DROTS пройдет 25 марта на «ВЭБ Арене», начало — в 14:00 по московскому времени.