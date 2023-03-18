«Факел» — «Сочи»: Мелкадзе грозит многоматчевая дисквалификация

На 80-й и 81-й минутах матча 20-го тура чемпионата России «Факел» — «Сочи» игрок гостей Георгий Мелкадзе совершил несколько проступков, за которые ему грозит дисквалификация на несколько матчей.

Георгий Мелкадзе в матче «Факел» — «Сочи». Скриншот из трансляции

Сначала он сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решение судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. За два проступка арбитр вынес Мелкадзе два предупреждения и удалил его с поля с показом красной карточки.

Георгий Мелкадзе в матче «Факел» — «Сочи». Скриншот из трансляции

Георгий Мелкадзе в матче «Факел» — «Сочи». Скриншот из трансляции

После этого сочинец, уходя, вдруг развернулся, произнес несколько фраз то ли в адрес судьи, то ли в адрес кого-то из воронежских футболистов. А затем он показал оскорбительный жест. За такое же поведение футболист «Ахмата» Лечи Садулаев недавно был дисквалифицирован КДК РФС на две игры. То есть теперь Мелкадзе может быть отстранен на такой же срок за жест и еще на одну встречу — за удаление.