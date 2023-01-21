Агент Хаджикадунича: «Деннис при переходе в «Мальорку» воспользовался правилом ФИФА»

Агент Валид Фаур рассказал, что при переходе в «Мальорку» защитник Деннис Хаджикадунич воспользовался правилом ФИФА. Согласно этому правилу компенсация «Ростову» не полагается.

24-летний защитник, принадлежащий «Ростову», перешел на правах аренды в «Мальорку» до конца сезона.

«Мы воспользовались правилом ФИФА, — цитирует Фаура «РБ Спорт». — Они хотели, чтобы игрок летел из Швеции в Россию! Шведский футбольный союз пресек это».

Соглашение Хаджикадунича с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, в Россию игрок уже не вернется.

С марта 2022 года защитник находился в аренде в «Мальме». Он провел за команду 12 матчей и не отметился результативными действиями.