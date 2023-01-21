Агент Хаджикадунича: «Деннис при переходе в «Мальорку» воспользовался правилом ФИФА»

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Агент Валид Фаур рассказал, что при переходе в «Мальорку» защитник Деннис Хаджикадунич воспользовался правилом ФИФА. Согласно этому правилу компенсация «Ростову» не полагается.
24-летний защитник, принадлежащий «Ростову», перешел на правах аренды в «Мальорку» до конца сезона.
«Мы воспользовались правилом ФИФА, — цитирует Фаура «РБ Спорт». — Они хотели, чтобы игрок летел из Швеции в Россию! Шведский футбольный союз пресек это».
Соглашение Хаджикадунича с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона. Таким образом, в Россию игрок уже не вернется.
С марта 2022 года защитник находился в аренде в «Мальме». Он провел за команду 12 матчей и не отметился результативными действиями.
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