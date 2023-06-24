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Сегодня, 20:24

Агент Вендела сообщил, что бразилец не вернется в «Зенит» до стабилизации ситуации в стране

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» сообщил, что игрок присоединится к команде позже.

«Это определенно очень деликатная ситуация. Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация не наладится. Клуб уже был уведомлен об этом. «Зенит» понимающе отреагировал на ситуацию», — сказал Барбьери «СЭ».

24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Вендел выступает за команду с октября 2020 года. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего игрока в 24 миллиона евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
34
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