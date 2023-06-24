Франки Массимо: «Не уверен, что Сперцян может заиграть в Италии»

Итальянский журналист Франки Массимо поделился мнением об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

«В Италии мнение о Сперцяне сдержанное: он из клуба и лиги, которые не очень конкурентоспособны. Очень часто, когда сайты публикуют трансферное новости, они не находят практического подтверждения. Я не уверен, что игроки, которые переходят в Италию из лиг более низкого уровня, смогут хорошо выступать в серии А. В том числе, я не уверен, что Сперцян может заиграть в Италии», — цитирует Массимо Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что к 23-летнему хавбеку проявляют интерес «Фиорентина», «Интер» и «Сассуоло». Однако позже сообщалось, что единственным клубом из серии А, который интересуется футболистом, является «Милан».

В минувшем сезоне Сперцян сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.