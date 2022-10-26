Агент Влашича надеется, что «Вест Хэм» выполнит обязательства по игроку перед ЦСКА

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Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича отреагировал на новость о задолженности «Вест Хэма» по трансферу игрока из ЦСКА.
«Конечно, я слышал о задержке оплаты от «Вест Хэма» по отношению к ЦСКА, но я всего лишь агент Николы Влашича, ничего не могу сделать в этом плане. Надеюсь, что «Вест Хэм» начнет соблюдать контрактные обязательства как можно скорее», — сказал Мартич «СЭ».
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.
Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года. По данным портала Transfermarkt.com, английский клуб договорился о покупке хорвата за 30 миллионов евро.
В данный момент лондонцы должны красно-синим 9 миллионов евро. По данным «СЭ», «Вест Хэм» не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.
В сезоне-2022/23 Влашич выступает за «Торино» на правах аренды из «Вест Хэма».
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