В «Вест Хэме» отказались комментировать информацию о долгах за трансфер Влашича

В пресс-службе «Вест Хэма» отреагировали на новость о подаче запроса ЦСКА в ФИФА насчет взыскания долга за переход Николы Влашича в английский клуб.

«Мы никак не будем комментировать эту ситуацию», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.

По данным «СЭ», лондонский клуб не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.

Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года, по данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 30 миллионов евро. Английский клуб не до конца расплатился по трансферу, сумма долга — 9 миллионов евро.