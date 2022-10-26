В «Вест Хэме» отказались комментировать информацию о долгах за трансфер Влашича

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В пресс-службе «Вест Хэма» отреагировали на новость о подаче запроса ЦСКА в ФИФА насчет взыскания долга за переход Николы Влашича в английский клуб.
«Мы никак не будем комментировать эту ситуацию», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.
По данным «СЭ», лондонский клуб не может перечислить деньги из-за санкций, наложенных правительством Великобритании на российские организации.
Влашич перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА в августе 2021 года, по данным портала Transfermarkt.com, сумма сделки составила 30 миллионов евро. Английский клуб не до конца расплатился по трансферу, сумма долга — 9 миллионов евро.
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