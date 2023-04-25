Агент вратаря «Трабзонспора» Чакыра ответил на вопрос об интересе «Зенита»

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Агент Гекхан Табакджиоглу, клиентом которого является вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
«Из руководства «Зенита» ко мне никто не обращался. Мне звонили какие-то агенты и говорили, что могут помочь с этим переходом. Отсюда и появилась информация», — приводит слова Табакджиогла «Евро-Футбол.Ру».
Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.
Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.