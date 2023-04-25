Орлов — о Дзюбе: «В матчах с ЦСКА и «Зенитом» его съели»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы этой весной.

«Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы «Локомотиву». Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более. Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...», — сказал Орлов «СЭ».

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь