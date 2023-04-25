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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы этой весной.
«Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы «Локомотиву». Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более. Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...», — сказал Орлов «СЭ».
В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за «Локомотив» 9 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.