Агент защитник «Норвича» рассказал об интересе к игроку российских клубов

Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал, что российские клубы задавали ему вопросы по греческому защитнику «Норвича» Димитрису Яннулису.

«Конкретных предложений пока не было, но российские клубы интересовались Димитрисом этой зимой — задавали вопросы о том, на сколько рассчитан его контракт, какую зарплату он рассчитывает получать, — рассказал Панагиотакис. — Им сейчас интересуется много больших клубов, но с моей стороны было бы некорректно давать детали. Сажу лишь, что его трансфер в Россию этим летом возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Некоторое время назад 27-летним защитником «Норвича» Димитрисом Яннулисом интересовались московские «Спартак» и «Динамо».

В текущем сезоне игрок провел девять матчей в составе «Норвича». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.