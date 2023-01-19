Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:32

Агент защитник «Норвича» рассказал об интересе к игроку российских клубов

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал, что российские клубы задавали ему вопросы по греческому защитнику «Норвича» Димитрису Яннулису.

«Конкретных предложений пока не было, но российские клубы интересовались Димитрисом этой зимой — задавали вопросы о том, на сколько рассчитан его контракт, какую зарплату он рассчитывает получать, — рассказал Панагиотакис. — Им сейчас интересуется много больших клубов, но с моей стороны было бы некорректно давать детали. Сажу лишь, что его трансфер в Россию этим летом возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».

Некоторое время назад 27-летним защитником «Норвича» Димитрисом Яннулисом интересовались московские «Спартак» и «Динамо».

В текущем сезоне игрок провел девять матчей в составе «Норвича». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yannulisa-est-interes-ot-rossijskih-klubov-letnij-transfer-v-rossiyu-vozmozhen/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
ФК Норвич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Немецких шахматистов будут штрафовать за матчи с россиянами. Снова дискриминация
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Факел» проиграл в товарищеском матче команде из Сербии

Медина — о товарищеском матче с «Оренбургом»: «Достаточно неплохо, много хорошего было в игре»