Агент защитник «Норвича» рассказал об интересе к игроку российских клубов

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Футбольный агент Василис Панагиотакис рассказал, что российские клубы задавали ему вопросы по греческому защитнику «Норвича» Димитрису Яннулису.
«Конкретных предложений пока не было, но российские клубы интересовались Димитрисом этой зимой — задавали вопросы о том, на сколько рассчитан его контракт, какую зарплату он рассчитывает получать, — рассказал Панагиотакис. — Им сейчас интересуется много больших клубов, но с моей стороны было бы некорректно давать детали. Сажу лишь, что его трансфер в Россию этим летом возможен», — цитирует агента «РБ Спорт».
Некоторое время назад 27-летним защитником «Норвича» Димитрисом Яннулисом интересовались московские «Спартак» и «Динамо».
В текущем сезоне игрок провел девять матчей в составе «Норвича». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в четыре миллиона евро.
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